Душанбе, , 19:37 — REGNUM С января по май 2020 года в Таджикистане шесть предприятий угольной промышленности произвели свыше 525 тонн угля, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 3,2 тыс. тонн., сообщает министерство промышленности страны.

Общий объём запланированной на 2020 год добычи угла составляет 2 млн тонн с семи месторождений. Производством каменного топлива будут заниматься девять компаний.

В ведомстве отметили, что количество добытого угля в Таджикистане напрямую зависит от климатических условий, так как все месторождения находятся в горных районах страны.

«Поэтому в мае этого года предприятия угольной промышленности эффективно использовали благоприятные погодные условия, выполнили план производства на 112% и произвели на 18 199,2 тонны угля больше, чем в мае 2019 года», — подчеркнули в министерстве.

Всего же из вышеуказанного объёма добытого топлива реализовано 476,5 тыс. тонн. На нужды населения страны приходится 162 тонны, на бюджетные, промышленные и энергетические предприятия страны — 1,3 тыс. тонн и 311,2 тыс. тонн угля соответственно.

На складах угольных предприятий на сегодня находится 503,4 тыс. тонн угля.

В министерстве промышленности заметили, что на осенне-зимний отопительный период 2020—2021 годов для нужд столичной ТЭЦ-2 необходим запас в 1,1 млн тонн угля.

По состоянию на 1 июня «210,3 тыс. тонн угля уже перевезено для нужд указанной ТЭЦ».

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