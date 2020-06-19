Оренбург, , 19:26 — REGNUM В Оренбургской области разрешили работу летних кафе. Изменение внесено в губернаторский указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе в COVID-19.

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах. Услуги по предоставлению кальянов для курения запрещены.

Владелец объекта общепита должен уведомить о готовности к работе с учётом текущей эпидобстановки минсельхоз области и Управление Роспотребнадзора.