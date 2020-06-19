Челябинск, , 19:19 — REGNUM В Челябинской области за первую половину июня отмечен рост числа безработных. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости.

На 3 июня уровень безработицы составлял 3,07%. Всего безработных было 57 502, а вакансий — 23 239. К 17 июня уровень безработицы стал уже 3,40%. Безработных стало 63 692, прибавилось и количество вакансий — 24 771.

Добавим, что на 29 апреля уровень безработицы составлял всего 1,88%. Тогда безработных было 35 168. А на 4 марта цифры были ещё более приятными: 1,21% и 22 659 безработных.