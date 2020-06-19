Лондон, , 18:41 — REGNUM Мировой рынок нефти находится на подъеме благодаря отчетам, что страны ОПЕК+ все в большей степени соблюдают соглашение о сокращении добычи, 19 июня сообщает агентство Reuters.

«На рынке остается энтузиазм из-за того, что поставки нефти всё ещё находятся под контролем» , — отмечает аналитик Rystad Energy Паола Родригес Масиу.

Ранее появилась информация, что Ирак и Казахстан на заседании группы ОПЕК+ в четверг пообещали соблюдать ограничения по нефти.

«Ключевой вывод заключается в том, что соответствие требованиям ОПЕК+ улучшится в ближайшие месяцы» , — отмечает стратег PVM Стивен Бреннок.

В настоящий момент цены на нефть уверенно растут, марка Brent держится выше $42 за баррель, WTI — около $40 за баррель.

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