Лондон, 19 июня 2020, 18:41 — REGNUM Мировой рынок нефти находится на подъеме благодаря отчетам, что страны ОПЕК+ все в большей степени соблюдают соглашение о сокращении добычи, 19 июня сообщает агентство Reuters.
Ранее появилась информация, что Ирак и Казахстан на заседании группы ОПЕК+ в четверг пообещали соблюдать ограничения по нефти.
В настоящий момент цены на нефть уверенно растут, марка Brent держится выше $42 за баррель, WTI — около $40 за баррель.
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