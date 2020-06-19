Ново-Огарево, Московская область, 19 июня 2020, 18:37 — REGNUM Те практики, которые позволяют существенно повысить результативность труда, которые были наработаны в период пандемии коронавируса, должны использоваться повсеместно. Об этом сегодня, 19 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.
Российский лидер отметил, что резервы для роста есть практически во всех сферах экономики. Эти резервы нужно задействовать. Также Путин подчеркнул, что очень важно, чтобы происходили не только технологические улучшения, но и менялось отношение сотрудников к работе, менялась сама культура производства и труда. Все это неминуемо приведет к повышению конкурентоспособности всей страны.
«Для нашего долгосрочного развития это исключительно важно», — подчеркнул президент России.