Ново-Огарево, Московская область, , 18:37 — REGNUM Те практики, которые позволяют существенно повысить результативность труда, которые были наработаны в период пандемии коронавируса, должны использоваться повсеместно. Об этом сегодня, 19 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.

«Считаю, что наработанные вами практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно», — сказал президент России.

Российский лидер отметил, что резервы для роста есть практически во всех сферах экономики. Эти резервы нужно задействовать. Также Путин подчеркнул, что очень важно, чтобы происходили не только технологические улучшения, но и менялось отношение сотрудников к работе, менялась сама культура производства и труда. Все это неминуемо приведет к повышению конкурентоспособности всей страны.

«Для нашего долгосрочного развития это исключительно важно», — подчеркнул президент России.