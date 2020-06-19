Киев, , 18:29 — REGNUM Реальный ВВП Украины в первом квартале 2020 года сократился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил сегодня, 19 июня, украинский госстат.

При этом, согласно источнику, по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП в январе-марте этого года (с учетом сезонного фактора) снизился на 0,7%.

Стоит отметить, что госстат улучшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале — по предварительной оценке этот показатель составлял 1,5%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее МВФ ухудшил прогноз спада ВВП Украины в нынешнем году до 8,2%. При этом согласно проекту госбюджета от правительства, падение ВВП составит лишь 4,9%.