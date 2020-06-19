Москва, , 18:28 — REGNUM Продан девяностый этаж башни «Восток», которая входит в высотный комплекс «Федерация» в «Москва-Сити». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

Цена сделки составляла 1,1 млрд рублей. Владелец башни «Федерация» в ближайшее время полностью закроет сделку, отмечает источник издания.

В рамках сделки продано семь апартаментов. Высота потолков недвижимости составила 5,5 метра, высоту окон в 5 метров и обзор на 360 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывшего московского хлебозавода №12 построят жилой комплекс.

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