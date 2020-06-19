Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) выявили работающий салон маникюра и педикюра, в котором одновременно находились более 20 человек, несмотря на действующий запрет в связи с пандемией. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе ККИ.

В Петербурге накрыли «подпольный» маникюрный салон. Фото: пресс-служба ККИ.

Выявить работающий салон на Заневском проспекте, 23 удалось не сразу. Владельцы предусмотрели все возможные «проколы»: окна затянули непрозрачной пленкой, двери закрыли на замок и повесили табличку с предупреждением, что салон закрыт.

Однако сотрудников надзорного органа насторожило, что слишком часто в заведение входят и выходят из него люди. Улучив момент, проверяющие зашли в помещение вместе с клиентками. Внутри небольшого помещения салона одновременно находилось более 20 человек — мастера, клиенты и администратор салона. Посетители и часть персонала не использовали средства индивидуальной защиты, безопасная дистанция не соблюдалась — практически все рабочие места по предоставлению услуг маникюра и педикюра были заняты.

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Таким образом, салон нарушил требования постановления правительства города № 121 «О мерах по противодействию в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции».

«В отношении индивидуального предпринимателя, который в условиях сложной эпидемиологической ситуации пренебрег правилами безопасности, нарушил установленные запреты, подвергая опасности здоровье как работников, так и посетителей, составлен протокол об административном правонарушении», — отметили в ККИ.

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