Канберра, , 18:13 — REGNUM Уровень безработицы в Австралии в мае 2020 года превысил 7% и вырос до рекордных показателей за последние два десятилетия, сообщает 19 июня Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные Австралийским бюро статистики.

По заявлению руководителя отдела трудовой статистики АБС Бьорна Джарвиса, с марта по май количество занятых в стране сократилось на 835 тыс. человек. При этом динамика роста безработицы отличалась постоянным увеличением: на 5,2% в марте и на 6,4% в апреле. Ранее представители АБС также признали факт падения ВВП, который в первом квартале 2020 года сократился на 0,3%.

На состоявшейся 18 июня пресс-конференции премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что правительство признает серьезность этой проблемы и работает над ее решением. Аналитики при этом не исключают, что снижение ВВП и увеличение безработицы продолжится и в последующих кварталах.