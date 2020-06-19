Рязань, , 18:00 — REGNUM Завод по производству извести возводят в Касимовском районе Рязанской области. Общий объём инвестиций в объект составит 3,7 млрд рублей, сообщили 19 июня в пресс-службе правительства региона.

Проект реализует ООО «ЭКО-Золопродукт Инвест». Предприятие будет выпускать комовую и молотую негашёную известь, гидратную известь. На строительной площадке задействованы восемь подрядных организаций из нескольких регионов страны, всего 238 человек.

«На сегодняшний день завершены работы по демонтажу зданий и сооружений бывшего завода известняковой муки. Решён полностью вопрос по подключению электроснабжения, выполнена реконструкция подстанции, подводке газа. Выполнены работы по строительству технологических объектов, железнодорожных путей подъезда», — уточнил заместитель генерального директора ООО «ЭКО-Золопродукт Инвест» Даниил Нилов.

Мощность завода до 192 тысяч тонн извести в год. С вводом в эксплуатацию рабочие места получать 100 человек.