Рязань, 19 июня 2020, 18:00 — REGNUM Завод по производству извести возводят в Касимовском районе Рязанской области. Общий объём инвестиций в объект составит 3,7 млрд рублей, сообщили 19 июня в пресс-службе правительства региона.
Проект реализует ООО «ЭКО-Золопродукт Инвест». Предприятие будет выпускать комовую и молотую негашёную известь, гидратную известь. На строительной площадке задействованы восемь подрядных организаций из нескольких регионов страны, всего 238 человек.
Мощность завода до 192 тысяч тонн извести в год. С вводом в эксплуатацию рабочие места получать 100 человек.