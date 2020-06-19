Ханой, , 17:57 — REGNUM План реализации основных направлений российско-вьетнамского сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности на 2020−2021 гг. утверждён между Россией и Вьетнамом, сообщили 19 июня в МИД РФ.

Подписание документа состоялось сегодня, 19 июня, во вьетнамской столице. В соответствии с этой договорённостью стороны будут проводить мероприятия по противодействию нарастающим угрозам информбезопасности России и Вьетнама.

Напомним, между Москвой и Ханоем 6 сентября 2018 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Вышеуказанный план — это развитие соглашения в практической плоскости.