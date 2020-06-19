Ашхабад, , 17:53 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочей поездки в Балканскую область Туркмении ознакомился с ходом уборки урожая пшеницы и побеседовал с местными аграриями. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Арендаторы-хлеборобы доложили туркменскому лидеру о том, что с каждого гектара планируют получить около 45 центнеров пшеничного зерна и поблагодарили туркменские власти за предоставленную им в аренду сельхозтехнику.

В ответ на это Бердымухамедов заявил, что «добросовестный труд — это источник изобилия, залог достатка и благополучия каждой семьи», пожелал балканским земледельцам «жить счастливо, пользуясь плодами своего труда» и вручил им памятные подарки.

Президент Туркмении в очередной раз сел в кабину стоящего у кромки поля комбайна и принял участие в уборке озимой пшеницы, а затем осмотрел новую сельскохозяйственную технику, поступившую в распоряжение тружеников села.

Глава государства отметил, что при выращивании сельхозкультур, а также при их переработке особое внимание следует уделять качеству и экологическому состоянию. После чего пожелал всем успехов в труде и направился в следующий регион.