Душанбе, , 17:53 — REGNUM Некоторые промышленные предприятия Таджикистана для предотвращения распространения коронавируса по территории страны частично перепрофилировали производство: теперь они изготавливают медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты.

На сегодняшний день 49 предприятий производят защитные одноразовые и многоразовые медицинские маски, соответствующие современных стандартам и требованиям. За январь-май 2020 года в Таджикистане было изготовлено 6 млн 641,6 тысяч единиц указанного товара.

Кроме того, 15 предприятий лёгкой промышленности страны за указанный период времени произвели 46 тысяч 496 специальных защитных халатов. Вся продукция была распределена по медицинским учреждениям.

В производстве антисептических и дезинфицирующих растворов и моющих средств в настоящее время в Таджикистане задействовано 11 малых и средних промышленных предприятий.

В министерстве отмечают, что в результате закрытия границ между государствами более 15 малых и средних предприятий в стране, сотрудничавших с зарубежными компаниями, столкнулись с проблемами при производстве. При этом большая часть из них инвестируется китайскими компаниями.

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