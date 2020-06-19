Ново-Огарево, Московская область, , 17:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у экономики России есть существенные резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда, а также эффективности во всех сферах. Об этом российский лидер сказал сегодня, 19 июня, в ходе онлайн-совещания с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.

«Всё, о чем мы сегодня говорили, ещё раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом есть и резервы», — сказал Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что у России есть успешные модели для реального, существенного повышения производительности труда и эффективности во всех сферах экономики.

Напомним, что ранее на этом же совещании Путин отметил способность российской экономики адаптироваться к вызовам.