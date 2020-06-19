Москва, 19 июня 2020, 18:00 — REGNUM На станции московского метрополитена «Рижская» планируется заменить эскалаторы. Соответствующий лот размещён в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).
Согласно технической документации предметом контракта является «проведение реставрационных работ с целью сохранения выявленного объекта культурного наследия «Станция Московского метрополитена Калужско-Рижской линии «Рижская». В рамках работ планируется также заменить эскалаторные комплексы.
Начальная (максимальная) цена контракта — 1 226 592 144,16 рублей. Конкурентные процедуры проводятся в форме электронного аукциона.
Читайте ранее в этом сюжете: Москва готовится потратить 135 млрд на закупку вагонов метро