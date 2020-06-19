Загреб, , 17:38 — REGNUM Чуть более половины жителей Хорватии в возрасте старше 15 лет совершили по крайней мере одну частную поездку по стране и за границу в 2019 году, а 9,2% — в командировки. Они потратили в общей сложности 15,6 млрд. кун (2,066 млрд. евро), сообщает хорватское управление статистики.

По данным управления, в 2019 году 1,87 млн. человек, или 54% населения Хорватии в возрасте от 15 лет и старше, или около 1,9 млн. человек совершали частные многодневные поездки,

1,6 миллиона или почти 46% населения Хорватии в возрасте старше 15 лет никуда не ездили, в основном по финансовым причинам или по состоянию здоровья.