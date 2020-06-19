Рига, , 17:34 — REGNUM Минфин Латвии опубликовал новый прогноз по экономике. Об этом в пятницу, 19 июня, пишет портал Lsm.lv.

Журналисты отмечают, что при составлении прогноза сотрудники ведомства консультировались с представителями Международного валютного фонда (МВФ).

По мнению экспертов, падение ВВП Латвии в 2020 году составит 7%. При этом уровень потребления в стране снизится на 7,5%, экспорт товаров — на 10,3%, а объём инвестиций — на 10,2%.

Представители минфина Латвии исходят в своих прогнозах из того, что «закрытия границ и карантина для бизнеса» во второй половине 2020 г. не произойдёт.

Ожидается, что в 2022 г. и 2023 г. рост ВВП Латвии стабилизируется на уровне 3,1%. Инфляция в 2020 г. в стране прогнозируется на уровне 0,2%, в 2021 г. — 1,2%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 9 июня в Латвии из-за пандемии коронавируса действовал режим ЧС. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.