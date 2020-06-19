Лондон, , 17:13 — REGNUM Цены на нефть снова растут в ходе торговой сессии 19 июня, Brent уверенно преодолела отметку $42 и движется к $43 за баррель.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подорожали на $1,08 (2,60%), до $42,59 за баррель. Чуть ранее марка достигла $42,89 — самой высокой отметки с 8 июня.

Июльские фьючерсы WTI подорожали на $1,31 (3,37%), до $40,15 за баррель. Максимум WTI пока составляет $40,37 за баррель.

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