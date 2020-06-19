Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Ставка подоходного налога для сверхбогатых должна быть даже выше, чем 15%, при этом малоимущих граждан от уплаты НДФЛ нужно полностью освободить, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 июня, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя возможное повышение ставок НДФЛ «для богатых».

Ранее Forbes сообщил, что в правительстве вернулись к обсуждению идеи повышения ставки НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает более 2 или 3 млн рублей в год. В правительстве сообщили, что этот вопрос на повестке дня не стоит, при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился иначе — он отметил, что по этому вопросу пока не принято «окончательного решения».

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« Я поддерживаю идею прогрессивной шкалы подоходного налога. Во-первых, это один из элементов создания социальной справедливости. Чем ярче выражено имущественное расслоение в обществе, тем более актуально введение прогрессивной шкалы. Россия же сегодня — страна социальных контрастов.

Во-вторых, прогрессивная шкала поможет в пополнении бюджета, что важно в современных условиях. Наконец, мы знаем, что такая шкала успешно действует в целом ряде западных стран.