Ново-Огарево, Московская область, , 16:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что все ключевые звенья российской экономики и инфраструктуры за время пандемии коронавируса доказали свою способность быстро адаптироваться и бесперебойно работать в сложных условиях. Об этом российский лидер заявил сегодня, 19 июня, в ходе онлайн-совещания с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.

«В целом наша экономика, все ее ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения — цифровая, телекоммуникационная, доказали, что способны быстро адаптироваться к серьезным рискам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях», — сказал президент России.

Также это касается и тех секторов экономики, которые вносят свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Конечно, были объективные сложности, ряд технологических заминок, но отрасли все равно проявляли гибкость, ответственность и способность быстро перенастроиться и переоснастить производство, отметил президент России.

Российской экономике удалось в короткие сроки существенно нарастить выпуск средств индивидуальной защиты. Также было налажено производство критически важного оборудования, товаров и техники, которые в обычное время не нужны были в таком количестве.

Одно из важнейших достижений — это отсутствие перебоев со снабжением населения продовольственными товарами.

«В экстремальных условиях, когда самым ценным для всех нас было время, многие предприятия промышленности, сельского хозяйства, других секторов экономики скорректировали подходы к организации бизнеса,… во многом отсекли все громоздкое, неповоротливое и устаревшее, достаточно быстро перешли на новые решения — и в результате повысили свою эффективность», — заключил Владимир Путин.