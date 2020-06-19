Ашхабад, , 16:51 — REGNUM Туркмения заняла третье место в рейтинге стран мира с самыми низкими ценами на бензин, составленном аналитиками Международного энергетического агентства (International energy agency) по итогам 2019 года, передает «Orient».

Стоимость бензина в Туркмении в докризисный период составляла лишь $0,43 за литр.

Первое место в этом рейтинге досталось Ирану — $0,24 за литр, а второе заполучил Алжир — $0,33 за литр.

Также в первую десятку смогли попасть Казахстан — $0,44 за литр, Индонезия — $0,45 за литр, Узбекистан — $0,47 за литр, Нигерия — $0,47 за литр, Египет — $0,49 за литр, Малайзия — $0,5 за литр и Оман — $0,56 за литр.

В то же время самые высокие цены на бензин зафиксированы в Гонконге — $1,97 за литр, в Нидерландах — $1,84 за литр, в Норвегии — $1,78 за литр, в Греции — $1,77 за литр и в Италии — $1,76 за литр.