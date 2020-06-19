Рига, , 16:50 — REGNUM Доля контрабандной табачной продукции, прежде всего сигарет, в Латвии за 2019 год упала на 5,38% и составляет 14,1% всего рынка. Об этом пишет 19 июня портал Diena. lv со ссылкой на исследование международной аудиторской компании KPMG.

По данным экспертов, ежегодные потери бюджета Латвии от контрабанды сигарет составляют примерно 41 млн евро. Доля нелегального рынка сигарет в 2019-ом в Эстонии составляла 7,4%, в Литве — 17,7%.

В целом, доля нелегального рынка сигарет в ЕС оценена аудиторами в 7,9% от общего потребления.

Отметим, что эксперты KPMG также зафиксировали уменьшение потребления табачной продукции в Латвии в течение 2019 г. на 7,4%.