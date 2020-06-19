Красногорск, , 16:42 — REGNUM В результате введения комиссии при переводе денег через банкоматы только до конца 2020 года Сбербанк России заработает более 1,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM заявил адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, кандидат юридических наук Александр Зорин.

«С начала лета 2020 года Сбербанк России ввел комиссию в размере 1% от суммы перевода через банкомат. До этого нововведения комиссией облагались лишь переводы в размере более 50 тыс. рублей. Теперь получается, что Сбербанк взимает комиссию с любого перевода через банкомат, вне зависимости от его суммы. Если, к примеру, вы решите перевести своему знакомому тысячу рублей через банкомат, с вас возьмут 1% от операции, то есть 10 рублей», — заявил он.

По словам Зорина, в результате введения комиссии только до конца 2020 года Сбербанк России заработает более 1,5 млрд рублей. Это достаточно весомая сумма, чтобы пойти на нововведение. Однако есть и иные нюансы принимаемого решения. Данная мера, по мнению адвоката, связана не только и даже не столько со стремлением извлечения дохода от взимания комиссий, сколько с общей концепцией цифровизации банковской деятельности, которая активно внедряется и в России, и во всем мире. Клиенты банка должны свыкнуться с мыслью о большей выгодности онлайн-переводов, с которых комиссия не взимается, если сумма перевода не превышает 50 тыс. рублей.

«Если говорить о минусах последствий такого решения, то их в полной мере ощутят на себе люди, не пользующиеся сервисом онлайн-переводов. В первую очередь, речь идет о пожилых и малообеспеченных категориях населения. Кто-то не настраивает сервис из-за недоверия или низкой цифровой грамотности, кто-то не хочет оплачивать стоимость услуг мобильного банка на своем телефоне. В любом случае, переводами через банкоматы обычно пользовались именно эти категории населения», — отметил Зорин.

Если говорить о плюсах решения, заявил он, то повысится прозрачность банковских операций, их можно будет отслеживать с большей эффективностью, что позволит бороться с отмыванием денег, легализацией преступных доходов и финансированием террористической и экстремистской деятельности. Так что последствия от принятого Сбербанком России решения будут двойственными.