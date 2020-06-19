Красногорск, 19 июня 2020, 16:42 — REGNUM В результате введения комиссии при переводе денег через банкоматы только до конца 2020 года Сбербанк России заработает более 1,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM заявил адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, кандидат юридических наук Александр Зорин.
По словам Зорина, в результате введения комиссии только до конца 2020 года Сбербанк России заработает более 1,5 млрд рублей. Это достаточно весомая сумма, чтобы пойти на нововведение. Однако есть и иные нюансы принимаемого решения. Данная мера, по мнению адвоката, связана не только и даже не столько со стремлением извлечения дохода от взимания комиссий, сколько с общей концепцией цифровизации банковской деятельности, которая активно внедряется и в России, и во всем мире. Клиенты банка должны свыкнуться с мыслью о большей выгодности онлайн-переводов, с которых комиссия не взимается, если сумма перевода не превышает 50 тыс. рублей.
Если говорить о плюсах решения, заявил он, то повысится прозрачность банковских операций, их можно будет отслеживать с большей эффективностью, что позволит бороться с отмыванием денег, легализацией преступных доходов и финансированием террористической и экстремистской деятельности. Так что последствия от принятого Сбербанком России решения будут двойственными.