Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Центробанк давно призывали продолжать снижение ключевой ставки, и регулятор в стремлении сделать сильный, но не слишком радикальный ход принял решение снизить ставку на процент, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 июня, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя решение ЦБ.

Как сообщалось ранее, в Центробанке объяснили свое решение снизить ключевую ставку с 5,5% до 4,5% тем, что в связи с длительными ограничительными мерами дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось, риски для финансовой стабильности уменьшились, инфляционные ожидания снизились, и следовало «ограничить риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4%».

« Во всех странах сейчас действуют одни и те же шаблоны. Обоснования Центробанка основаны на следующей позиции: пришел кризис, доходы снижаются, все живут в кредит, и чтобы все смогли жить в кредит и дальше, нужно снижать ставки.

Центробанк давно призывали к значительному снижению ключевой ставки. При этом снизить ее сразу до нуля они не считают возможным, такой шаг был бы слишком резким. Но в условиях кризиса ход должен быть сильным — отсюда и снижение сразу на процент.