Санкт-Петербург, 19 июня 2020, 16:42 — REGNUM Центробанк давно призывали продолжать снижение ключевой ставки, и регулятор в стремлении сделать сильный, но не слишком радикальный ход принял решение снизить ставку на процент, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 июня, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя решение ЦБ.
Как сообщалось ранее, в Центробанке объяснили свое решение снизить ключевую ставку с 5,5% до 4,5% тем, что в связи с длительными ограничительными мерами дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось, риски для финансовой стабильности уменьшились, инфляционные ожидания снизились, и следовало «ограничить риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4%».