Рига, , 16:42 — REGNUM Пассажиропоток в международном аэропорту «Рига» в мае упал на 98,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 19 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, в воздушной гавани также на 34,9% упал и поток полученных и отправленных грузов, а также почтовых посылок. Общее число пассажиров в мае составило 10 331, что на 7271 больше, чем в апреле.

Отмечается, что за первые пять месяцев 2020 года аэропорт «Риги» обслужил всего 1,3 млн пассажиров, на 54,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Падение грузооборота составило 25,2%, до 8100 тонн.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 9 июня в Латвии из-за пандемии коронавируса действовал режим ЧС, во время которого авиасообщение с другими странами было почти полностью прервано. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.