Липецк, , 16:31 — REGNUM Само по себе снижение ключевой ставки не снимет проблему доступности кредитов для предприятий, уверен руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин.

«Для того, чтобы банки начали активнее выдавать заемные средства, необходимо расширять госгарантии. Риски невозврата кредита пострадавшими предприятиями должно взять на себя государство. Без этого на быстрый выход из кризиса и восстановление экономики рассчитывать не приходится», — заявил 19 июня Ковригин, комментируя снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 4,5% годовых.

Он отметил, что на решение Центробанка снизить ставку повлияли данные о замедлении инфляции в России, но это вызвано не структурными изменениями в экономике, не ростом производства, а снижением потребительского спроса из-за падения доходов населения вследствие пандемии.

«Сегодня, когда бизнес и граждане экономят на всем, ЦБ нужно решить задачу оживления спроса и при этом не допустить роста инфляции, поэтому он будет действовать осторожно, — подчеркнул Ковригин. — Не думаю, что в скором времени следует ожидать дальнейшего серьёзного снижения ставки. Хотя, вызывает интерес реакция валютного рынка: несмотря на сообщение об уменьшении ставки, курс рубля по отношению к доллару не изменился. Следовательно, в курс национальной валюты уже были заложены ожидания снижения ставки».