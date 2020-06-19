Москва, , 16:25 — REGNUM Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Это самый низкий показатель в российской истории. Одной из основных причин такого решения стало влияние на экономику ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, считает доктор экономических наук, член федерального политического совета «Партии роста» Алексей Рябинин.

По его мнению, условия банковского кредитования, действовавшие в последние годы, были неподъёмными для большинства предпринимателей и давно нуждались в существенном обновлении. «Важнейший вопрос сегодня заключается в том, какова должна быть цена банковского кредита гражданам и компаниям для обеспечения роста экономики», — отметил Рябинин.

«Большинство экспертов уверены, что кредитная ставка по коммерческим кредитам не должна превышать 5%. Более высокие ставки чреваты слишком большими рисками для заемщиков. Если говорить о кредитовании граждан, то по ипотечным кредитам кредитная ставка должна быть в пределах 3%. Исходя из вышеизложенного, для реального развития экономики необходимо, чтобы учетная ставка ЦБ составляла 1,5−2%. Снижение учетной ставки на 1% это, конечно, хорошо, но в нынешних сложных условиях необходимы более решительные стимулирующие меры», — пояснил экономист.