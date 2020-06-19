Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Петербургские предприниматели получили 2,4 млрд рублей в кредит под 2% годовых по федеральной программе кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом 19 июня сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Всего в Петербурге выдано 1 тыс. 283 кредита по этой программе. Напомним, она была предложена 11 мая и предназначена для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений.

Деньги можно направить на поддержку занятости и на другие нужды. На 85% эти кредиты будут обеспечены госгарантией ВЭБ. В случае сохранения занятости на уровне 90% и выше кредит по истечении срока можно будет списать вместе с процентами. Если же занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то списывается половина кредита и процентов по нему.

Кроме того, в Петербурге продолжают принимать заявки на кредиты для малого и среднего бизнеса под 0% на выплату зарплат. Так, Сбербанк уже выдал 808 кредитов на сумму в 1,3 млрд рублей, а ВТБ — выдано 295 кредитов на сумму в 925,6 млн руб. Всего банками, которые вошли в мониторинг, выдано 1 тыс. 239 «зарплатных» кредитов в размере 2,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге собираются открыть летние кафе и запустить каршеринг