Милан, Италия, , 16:10 — REGNUM Миланские рестораторы в пятницу, 19 июня, провели у здания городской мэрии акцию протеста, в ходе которой опустились на колени.

Они отметили, что работа предприятий в течение трех месяцев была частично или полностью заблокирована, и попросили оказать отрасли поддержку, в частности, не взимать с рестораторов налог на вывоз отходов, а также плату за аренду городских земель.

Часть плакатов протестующих были обращены к мэра города Джузеппе Сале — его призывали в период кризиса и закрытия многих предприятий сосредоточить свои усилия не на увеличении количества велодорожек в Милане (как это происходит сейчас), а на чем-нибудь более насущном.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 18 июня, умерли 34 514 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 66 (днём ранее — на 43). Выздоровели 180 544 человека, за день этот показатель увеличился на 1089 (днем ранее — на 929). Число подтвержденных носителей увеличилось на 333 (днем ранее — на 329). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 238 159. В настоящее время заражены 23 101 человек — на 824 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 7 5 млрд евро, часть этих средств уже выделена. Прямые выплаты бизнесу составили около 10 млрд евро. Самозанятые граждане смогли дважды получить пособие в 600−800 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит до 25 тыс. евро. Кроме того, поддержка оказана сезонным рабочим, мигрантам и домработникам. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.