Милан, Италия, , 16:07 — REGNUM В первом квартале 2020 года в Италии заметно снизилось число заключенных рабочих контрактов, сказано в совместном заявлении национальной службы статистики Istat и министерства труда, опубликованном в пятницу, 19 июня.

В указанный период было заключено на 195 тысяч временных рабочих соглашений меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

Количество соглашений о постоянной работе также снизилось в сравнении с показателями первого квартала 2019 года, но не столь значительно — на 44 тысячи.