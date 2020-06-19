Цхинвал, , 16:11 — REGNUM Гуманитарная помощь в виде 100 тонн муки 19 июня пришла в Южную Осетию из Чечни. Об этом сообщает агентство «Рес».

Как рассказал журналистам первый замглавы администрации президента Южной Осетии Алан Джуссоев, гуманитарный груз был размещен на складах министерства обороны республики и на комбинате хлебобулочных изделий.

«Мы выражаем огромную благодарность руководителю Чечни (глава Чечни Рамзан Кадыров). Гуманитарная помощь будет распределена среди малоимущих семей республики», — сказал Джуссоев.

Он также сообщил, что до этого в Южную Осетию прислали 50 тонн сахара от главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова и других меценатов.

Напомним, в Южной Осетии с марта введены карантинные меры для защиты населения от коронавируса. Многие предприятия были закрыты, также ограничено сообщение с Россией. Постепенно снимать ограничения в республике начали с мая.