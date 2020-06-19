Москва, , 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, цена Brent повысилась уже на 2,7%, превысив психологическую отметку в $42, а цена WTI растёт на 2,9%, уже превысив ещё более значимую для американских нефтяников отметку в $40 за баррель.

18 июня заседал мониторинговый комитет ОПЕК+, по итогам заседания были достигнуты договорённости, что те страны, которые в мае и июне не выполнили план по сокращению добычи нефти, представят на следующей неделе прогнозы о сроках вывода сокращения добычи на плановый уровень (в первую очередь речь идёт о Нигерии и Ираке).

Тем временем Китай и США заявили, что готовы дисциплинированно исполнять первую фазу подписанной в прошлом году двусторонней торговой сделки, что также обрадовало рынок.

Сегодня цене Brent нужно закрыть торги выше $42 за баррель, если она удержится на этом уровне, далее ей будет легко достичь коридора в $43−44. Сегодня ожидается цена Brent в диапазоне $42−43», — полагает эксперт.

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