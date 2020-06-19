Москва, , 16:01 — REGNUM В своих решениях по денежно-кредитной политике Банк России ориентируется на инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«При принятии решений и бизнес, и люди обычно ориентируются на свои ожидания на будущую инфляцию. Поэтому, на мой взгляд, при определении реальной ставки надо брать будущую инфляцию. Мы берём наши ожидания по инфляции на ближайшие 12 месяцев», — заявила Набиуллина.

«И в этой части мы не ожидаем перехода к отрицательным реальным ставкам», — указала она.

Отметим, что в настоящее время реальная процентная ставка в России в годовом исчислении составляет 1,5%: 4,5% за вычетом инфляции в 3%.