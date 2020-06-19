Москва, , 16:00 — REGNUM Рубль 19 июня укрепился в ответ на снижение Банком России ставки сразу на 100 базисных пунктов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Все случилось ровно в рамках ожиданий: ставка сокращена до 4,50% годовых, ЦБ дал указания в дальнейшем следить за целесообразностью новых понижений и пояснил, что у него все еще остается пространство для смягчения условий.

Доллар США к середине дня стоит 69,40 руб. и снижается, но в данном случае потенциал роста для рубля очень и очень ограничен.

Краткосрочно «американец» может закрепиться в коридоре 69−70 руб. Евро спустился существеннее, до 77,74 руб., и вполне может отойти к 77,50 руб.

Что дальше? По всей видимости, консолидация, потому что как минимум до сентября ожидать резких движений со стороны мегарегулятора не имеет смысла», — считает эксперт.

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