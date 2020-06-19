Москва, , 15:56 — REGNUM По мере выхода из ограничительных мероприятий экономика России постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 июня на встрече с представителями отраслей экономики, пострадавшими от пандемии.

Глава государства отметил, в России есть предприятия, которые с начала пандемии не только не закрылись, но и продолжили работать в мобилизационном режиме.

«Держали экономический и промышленный фронт борьбы с коронавирусом», — отметил Путин, имея ввиду предприятия по производству продуктов, средств защиты и лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня председатель Банка России Эльвира Набиулина отметила, что в стране наблюдается частичное восстановление экономической активности.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина допустила медленное восстановление спроса в российской экономике