Севастополь, , 16:09 — REGNUM С июля пассажирский поезд «Таврия», курсируя между Санкт-Петербургом и Севастополем, будет делать остановку в Москве. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

«С 1 июля поезд «Таврия», следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь будет следовать с остановкой в Москве, на Казанском вокзале. Пассажиры из столицы получат возможность без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя», — уточнили в компании.

По данным специалистов, поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал в 22.25. Стоянка составит 53 минуты. Остановка в Москве планируется в 1.30, стоянка продлится 39 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Гранд Сервис Экспресс» сообщили о том, что для российских детей от 10 до 17 лет до конца лета будет предоставлена пятидесятипроцентная скидка на проезд в плацкартных вагонах поездов, идущих в Крым.

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