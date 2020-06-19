Москва, , 15:46 — REGNUM Пойдёт ли Банк России на ещё одно понижение ключевой ставки, после того как 19 июня снизил ее до 4,5%, зависит от того, как будет себя вести показатель инфляции, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Банк России сейчас будет мониторить инфляцию и смотреть, как складывается уровень цен в экономике. Потому что Центробанк достаточно ревностно следит за этими показателями, за финансовой сбалансированностью, — сказал Колганов. — Если всё будет благополучно, то я могу предполагать, что будет дальнейшее снижение базовой ставки. Но поскольку у нас целевой уровень инфляции 4%, то вряд ли они понизят ставку больше чем на полпроцента. То есть они достигли такого уровня, когда величина ставки рефинансирования соответствует целевому уровню инфляции. Вряд ли ЦБ РФ будет делать радикальные шаги».

Как подчеркнул экономист, максимум в будущем ключевую ставку снизят ещё на полпроцента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предыдущее снижение ключевой ставки произошло 24 апреля — в тот раз ставка была снижена с 6% до 5,5%, а 19 июня этот показатель понизили на 1%.

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