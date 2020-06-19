Москва, 19 июня 2020, 15:46 — REGNUM Пойдёт ли Банк России на ещё одно понижение ключевой ставки, после того как 19 июня снизил ее до 4,5%, зависит от того, как будет себя вести показатель инфляции, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Как подчеркнул экономист, максимум в будущем ключевую ставку снизят ещё на полпроцента.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предыдущее снижение ключевой ставки произошло 24 апреля — в тот раз ставка была снижена с 6% до 5,5%, а 19 июня этот показатель понизили на 1%.
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