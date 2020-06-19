Киев, , 15:50 — REGNUM Возвращение к более жесткому карантину станет «сильным ударом» по экономике Украины, заявили участники традиционного совещания под руководством президента Владимира Зеленского сегодня, 19 июня.

В итоге участники совещания решили, что необходима более тесная координация в коммуникациях в отношении карантинных мер с местными властями и населением.

«Нужно более четко коммуницировать… что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то будут больше придерживаться адаптивного карантина», — сказал Зеленский.

Также на совещании заявлялось, что за последние несколько дней полиция в три раза увеличила количество админпротоколов за нарушение карантина (в абсолютных цифрах данные не приводятся).

ИА REGNUM напоминает, что на Украине последние три устанавливаются антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За последние сути зафиксирован 921 новый случай. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в настоящий момент с точки зрения соблюдения правил карантина происходит «полная анархия».

На Украине сейчас работает модель «адаптивного карантина», когда разные регионы вводят разные ограничения в зависимости от ситуации в конкретной области.