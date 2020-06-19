Москва, , 15:46 — REGNUM По мере возвращения экономики России к своему потенциалу, вернётся и прежняя денежно-кредитная политика Центрального банка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Наша текущая политика направлена на формирование мягких денежно-кредитных условий в экономике в условиях низкого инфляционного давления и преобладающих дезинфляционных рисков», — заявила Набиуллина.

«По мере того, как экономика будет возвращаться к своему потенциалу, сформируются условия для возвращения к нейтральной политике. В какие сроки это произойдёт, будет зависеть от совокупности всех факторов: как внутренних, так и внешних», — указала она.