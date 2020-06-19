Москва, , 15:45 — REGNUM Российская экономика отреагирует на понижение ключевой ставки некоторым расширением внутреннего спроса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о понижении ключевой ставки Банка России.

«Бизнес будет брать кредиты несколько охотнее. По пониженным ставкам. И точно так же расширится потребительское кредитование, включая ипотечное. Я думаю, что ставки по ипотечным кредитам будут ещё снижены, как и по потребительским кредитам вообще, и это расширит внутренний спрос и поддержит строительную отрасль, которая сейчас не в лучшем положении», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ставка в 4,5% стала минимальным показателем с 2013 года.

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