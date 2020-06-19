Москва, 19 июня 2020, 15:45 — REGNUM Российская экономика отреагирует на понижение ключевой ставки некоторым расширением внутреннего спроса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о понижении ключевой ставки Банка России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ставка в 4,5% стала минимальным показателем с 2013 года.
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