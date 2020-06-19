Москва, 19 июня 2020, 15:44 — REGNUM Понижение ключевой ставки Банка России до 4,5% — это оправданное решение, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Именно сейчас, как подчеркнул Колганов, начинается повсеместное снятие ограничений и возврат части предприятий к нормальной или более-менее нормальной работе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%.
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