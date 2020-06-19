Москва, , 15:44 — REGNUM Понижение ключевой ставки Банка России до 4,5% — это оправданное решение, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Это стандартная стимулирующая мера в условиях экономических трудностей и кризисов, — сказал экономист. — Это попытка оживить экономику и облегчить возврат к экономическому росту. Я не думаю, что ЦБ РФ опоздал с понижением ставки, потому что значительное снижение ставки и любые стимулирующие меры хороши тогда, когда устранены те препятствия для развития экономики, которые создавались карантинными мероприятиями. А если предприятие закрыто, то стимулируй его или не стимулируй, оно работать не будет. Поэтому эти меры приняты как раз вовремя».

Именно сейчас, как подчеркнул Колганов, начинается повсеместное снятие ограничений и возврат части предприятий к нормальной или более-менее нормальной работе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%.

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