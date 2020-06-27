Пекин, , 07:10 — REGNUM Подведение итогов выполнения планов развития, состоявшееся в конце мая в Китае, дало неожиданные итоги. О том, что Китай обогнал на десятилетие собственные планы развития и что этот факт означает как для самого Китая, так и для его геополитических конкурентов, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Пока в США бушуют отвлекшие на себя все мировое внимание погромы за лишение полицейских прав применять силу, если у них и преступника не совпадает цвет кожи, в Китае произошло событие, которое окажет гораздо большее влияние на судьбы всего человечества. Речь идет о выступлении премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, в ходе которого он показал табличку итогов китайской программы борьбы с бедностью.

Начало этой программе было положено в 2011 году, и по плану Компартии китайскому народу необходимо было справиться с 80%-ной бедностью, которая была признана угрозой национальной безопасности. Победа над бедностью была намечена на 2030−35 годы, но майское подведение итогов показало, что 700 млн граждан Китая уже улучшили свои доходы настолько, чтобы не считаться больше беднотой. Впрочем, их уровень еще только мечта примерно для 400 млн их сограждан, которым еще только предстоит достичь достатка.

В планетарном смысле это означает, что Китай совсем близок к осуществлению своей мечты об устойчивом «замыкании» своей экономики при поддержке собственного среднего класса и среднего класса, сформированного в соседних с Китаем регионах. Осуществление этого замысла позволит Китаю достичь столь чаемой независимости от любой из стран Запада или их коллективного давления. Остановить его теперь может только военное нападение США, которое, будем надеяться, так и не случится.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Китай на пути к среднему классу».