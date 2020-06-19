Москва, , 15:32 — REGNUM Смягчение денежно-кредитной политики возымеет эффект на экономику России только в 2021 году, а восстановление ВВП до уровня 2019 года — в 2022 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Основные негативные эффекты ограничений придутся на второй квартал. В третьем и четвёртом кварталах последует восстановление. Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдёт только в первой половине 2022 года», — заявила Набиуллина.

При этом позитивный эффект смягчения денежно-кредитной политики в основном проявится в 2021 году.

«Это объясняется не только стандартными лагами в действии денежно-кредитной политики. Это связано с возросшими кредитными рисками, которые повышают стоимость заёмных средств. Существенное снижение ключевой ставки как раз необходимо, чтобы компенсировать эти эффекты и обеспечить ощутимое смягчение денежно-кредитных условий для экономики», — указала она.