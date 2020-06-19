Душанбе, , 15:31 — REGNUM За первые пять месяцев 2020 года в Таджикистане промышленные предприятия произвели товары на 1 млрд 57,4 млн долл., что на 11,1%, или на 119,4 млн долл., превышает показатель за тот же период 2019 года, сообщает министерство промышленности страны.

В обрабатывающей промышленности производство выросло на 16%, в добывающей — на 5,8%.

При этом доля обрабатывающей промышленности составила больше половины объёма производства промышленной продукции — 55,1%, в энергетическом секторе и добывающей промышленности этот процент составил 29,5% и 14,8% соответственно.

Так, за указанный период в стране было произведено более 8,7 млрд кВт•ч, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 4,9%.

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