Москва, , 15:27 — REGNUM В настоящее время в России наблюдаетсяя частичное восстановление экономической активности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«По оперативным индикаторам сейчас мы видим признаки частичного восстановления экономической активности. Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов. Но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки», — заявила Набиуллина.

За прошедший период могли измениться инвестиционные и производственные планы бизнеса, потребительские предпочтения, указала она. Возможно, что сейчас население будет более осторожно относиться к расходам, предпочтёт экономить, откладывать крупные или необязательные покупки, полагает Набиуллина.

«Так или иначе всё это может отразиться на потенциальных темпах роста экономики, а также скорости её восстановления. Оценить влияние на потенциал сразу сложно: многое будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, ситуацией с пандемией и снятия ограничений, от настроений и ожиданий бизнеса и населения», — подчеркнула она.

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