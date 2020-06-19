Душанбе, , 15:21 — REGNUM За период январь-май 2020 года государственный бюджет Таджикистана составил 8 млрд 104,6 млн сомони (786,3 млн долл.) или только 84,8% от запланированного правительством объёма, сообщает минфин страны.

В ведомстве подобный недобор (15,2%) связывают с уменьшением объёма поступающих в бюджет налоговых сборов: налога на добавленную стоимость, на прибыль и акцизы, а также подоходного налога. Ведь госбюджет страны пополняется в основном за счёт налогов — 75% доходов приходится именно на налоговые поступления.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией власти Таджикистана приняли решение о сокращении расходной части бюджета. В частности, будут урезаны расходы на покупку техники, автомобилей и оборудования, капитальный ремонт и строительство различных не первостепенных объектов, сократится также доля текущих расходов государства.

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