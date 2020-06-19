Тбилиси, , 16:31 — REGNUM Правительство Грузии 19 июня приняло решение в рамках возобновления работы внутреннего туризма снять запрет на проведение активных видов отдыха. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

По данным пресс-службы, теперь разрешено возобновить рафтинг, каякинг, каньонинг и ряд других видов развлечений.

Отмечается, что необходимо соблюдать рекомендации минздрава Грузии, направленные на то, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Напомним, все виды туристической деятельности в Грузии были запрещены с 21 марта для защиты населения от коронавируса. С 15 июня на фоне улучшения эпидемиологической ситуации правительство Грузии разрешило возобновить работу объектам внутреннего туризма. С 1 июля планируется открыть границы для иностранных туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт о туристах в Грузии: «С 1 июля мы никого не ожидаем из-за рубежа»