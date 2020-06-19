Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростовской области на обеспечение питанием медиков, работающих в моногоспиталях, направлено 1,7 млн рублей. Средства выделены из региональной казны по поручению донского губернатора, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

Указанную сумму перераспределят между лечебными учреждениями Сальского района, а также городов Зверево и Ростов-на-Дону. Здесь для сотрудников стационаров, развёрнутых для пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус, организован режим самоизоляции.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле и мае 2020 года на обеспечение медиков, вставших на борьбу с коронавирусной инфекцией в Ростовской области, бесплатным трёхразовым питанием из региональной казны ранее было выделено почти 5,5 млн рублей.