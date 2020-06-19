Москва, , 15:24 — REGNUM С конвейера завода «ЛАДА Ижевск» сошла 450-тысячная машина семейства Lada Vesta с момента старта производства этой модели в сентябре 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Юбилейным автомобилем марки стал вседорожный универсал Lada Vesta SW Cross, выполненный в комплектации Luxe. Его приобрёл автолюбитель из города Орел в дилерском центре «БН-Моторс».

Автомобиль, окрашенный в синий металлик «Дайвинг», имеет 113-сильный агрегат рабочим объёмом 1,6 л, который работает с автоматической бесступенчатой трансмиссией.

Напомним, модификация Lada Vesta SW Cross является одной из самых продаваемых в флагманской линейке марки. С момента начала её сборки в сентябре 2017 года выпущено порядка 83 тыс. таких машин.

Напомним также, что с января по май текущего года продажи машин семейства Lada Vesta в РФ составили 34 173 автомобиля, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Тюнеры создали Lada Granta для кольцевых гонок