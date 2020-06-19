Душанбе, , 15:20 — REGNUM За январь-май 2020 года в Таджикистане произвели строительных материалов на 93,8 млн долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 1,1 млн долл.

Так, по данным министерства промышленности и новых технологий страны, за первые пять месяцев 2020 года в Таджикистане произвели более 1,5 млн тонн цемента, 321,1 тыс. штук и 30,1 млн штук шифера и кирпичей соответственно.

При этом, как отмечают в министерстве промышленности и новых технологий страны, объём экспорта стройматериалов в сравнении с производством остаётся сравнительно небольшим: 20,8 млн долл. за вышеуказанный период времени. Из них 20,5 млн долл. страна получила от продажи цемента.

В соседние страны Таджикистан экспортировал в период с января по май 2020 года 500,3 тысячи тонн цемента: в Узбекистан — 238,3 тыс. тонн, в Афганистан — 227,2 тыс. тонн и в Киргизию — 34,1 тыс. тонн.